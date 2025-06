Calcio Si rafforza la collaborazione col sindaco e l’assessore allo Sport Mister Marselli vicino alla firma Massese il patron Gerini incassa il supporto dell’amministrazione

Il calcio cittadino si rafforza grazie a una collaborazione sempre più solida tra il Comune e la Massese. Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore Roberto Acerbo hanno incontrato il presidente Antonio Gerini, confermando il loro sostegno e condividendo le ambiziose prospettive future. L’amministrazione rinnova il suo impegno, ringraziando la proprietà per l’impegno continuo. Da parte della Massese è stato...

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore allo Sport Roberto Acerbo si sono incontrati col presidente della Massese Antonio Gerini per fare il punto sulla stagione appena conclusa e discutere sulle prospettive future della squadra. L’amministrazione comunale ha rinnovato il proprio impegno in favore della massima società di calcio cittadina ringraziando l’attuale proprietà per tutto quello che sta facendo. Da parte della Massese è stato apprezzato innanzitutto il fatto di come il sindaco si sia prodigato per avere questo colloquio, già inteso come chiara manifestazione di quanto stiano a cuore all’amministrazione comunale le sorti della squadra bianconera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net