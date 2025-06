Calcio Nicola Facchino lascia la guida del Puglianello | dimissioni per motivi personali

Il mondo del calcio pugliese si scuote con l'annuncio della separazione tra Nicola Facchino e la Polisportiva Puglianello. Dopo un percorso ricco di impegno e passione, l’allenatore si congeda per motivi personali, lasciando un segno indelebile nel club. La società esprime gratitudine e apre le porte a una nuova guida tecnica. Restiamo in attesa di scoprire quale direzione prenderà il futuro del Puglianello con questa importante novità .

Comunicato Stampa La società ringrazia l'allenatore per l'impegno profuso e avvia la ricerca di un nuovo tecnico La Società Polisportiva Puglianello comunica ufficialmente la conclusione del rapporto collaborativo con l'allenatore Nicola Facchino. Si tratta di una decisione unilaterale, maturata e .

In questa notizia si parla di: nicola - facchino - puglianello - calcio

La Società Polisportiva Puglianello conclude il rapporto con il tecnico Nicola Facchino; Cimitile alza la coppa, Gaetano e Tansella firmano la vittoria col Puglianello; Puglianello, lascia mister Gaetano Fasano: un gradito ritorno in vista?.

