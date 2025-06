Calcio la new entry Filippo Fusco si presenta | Il Cesena non è una squadra che ha bisogno di vendere o svendere giocatori

Il calcio italiano accoglie con entusiasmo la new entry Filippo Fusco, nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena FC. In un intervento nel cuore dello stadio, Fusco si presenta ai tifosi e alla stampa, accompagnato da figure di spicco come Corrado Di Taranto e Massimo Agostini. Con un discorso aperto e deciso, Fusco chiarisce la sua visione, consapevole delle sfide del club, e lascia intendere che l’obiettivo è costruire una squadra competitiva senza vendere i sogni dei supporter.

Si presenta allo stadio Filippo Fusco, nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena FC, accompagnato da Corrado Di Taranto, direttore generale del Club, e Massimo Agostini, consigliere d’amministrazione della Società. “È chiaro che ho parlato con l'allenatore, - ha proseguito il direttore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Calcio, la new entry Filippo Fusco si presenta: "Il Cesena non è una squadra che ha bisogno di vendere o svendere giocatori"

In questa notizia si parla di: filippo - fusco - presenta - cesena

E' l'ex Spal Filippo Fusco la scelta del Cesena per il ruolo di direttore sportivo - Filippo Fusco, ex Spal, è ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo del Cesena, segnando un passo importante nel rafforzamento del club romagnolo.

#Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #11giugno /3 Dirigenti #Cesena Filippo Fusco nuovo Direttore dell'Area Tecnica: prende il posto di Fabio Artico I comunicati della Società Vai su X

? Cesena, UFFICIALE: Filippo Fusco è il nuovo direttore tecnico ? https://tinyurl.com/22vfbe9t ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

Calcio, la new entry Filippo Fusco si presenta: Il Cesena non è una squadra che ha bisogno di vendere o svendere giocatori; Filippo Fusco è il nuovo direttore sportivo del Cesena: “Il club e la città meritano la serie A”; Arriva il ds dell’equilibrio finanziario: si presenta alla città Filippo Fusco.

Calcio, la new entry Filippo Fusco si presenta: "Il Cesena non è una squadra che ha bisogno di vendere o svendere giocatori" - Si presenta allo stadio Filippo Fusco, nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena FC, accompagnato da Corrado Di Taranto, direttore generale del Club, e Massimo Agostini, consigliere d’amministrazio ... Segnala cesenatoday.it

Cesena, Fusco si presenta: «Questa piazza merita di ragionare in ottica promozione» - Il nuovo direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, ha parlato in conferenza stampa illustrando la sua visione per il futuro bianconero. ilovepalermocalcio.com scrive

Fusco nuovo direttore sportivo bianconero, al centro la sostenibilità - Primo giorno di scuola per Filippo Fusco alla corte del Cesena. Si legge su corrierecesenate.it