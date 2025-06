Calcio a 5 Napoli in finale battendo la Feldi Eboli! Catania e Genzano vanno alla bella

Il calcio a 5 napoletano si appresta a scrivere una nuova pagina di storia, conquistando la finale scudetto dopo un’affascinante battaglia contro la Feldi Eboli. Con vittorie emozionanti e giocatori che hanno dato il massimo, il Napoli dimostra di essere una delle squadre più forti del campionato. Ora, tutto è pronto per un’ultima sfida avvincente: l’appuntamento con la gloria è alle porte, e il sogno continua a vivere.

Le gare-2 delle semifinali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 hanno regalato gol, spettacolo e pathos agli appassionati del futsal nostrano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. La notizia più importante arriva dalla Campania, dove il Napoli è riuscito ad espugnare per 3-4 il campo della Feldi Eboli chiudendo per 2-0 la serie. Partenopei trascinati da Guilhermao e Vavà, in grado di contenere il rientro dei padroni di casa, che con Ugherani e Selucio hanno accorciato sino al minimo distacco, senza però riuscire a pareggiare. La squadra di Colini vola, per il secondo anno consecutivo, alla finale scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Napoli in finale battendo la Feldi Eboli! Catania e Genzano vanno alla bella

