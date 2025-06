calabria che rivincita in rotta con il milan ha alzato la coppa contro i suoi ex colori

Il cuore di Davide Calabria si è finalmente aperto a nuove sfide e successi. Dalle lacrime di Milanello alle celebrazioni sul campo dell’Olimpico, il suo percorso è stato un crescendo di emozioni e determinazione. Calabria ha dimostrato che anche le ferite più profonde possono trasformarsi in vittorie. Ora, con la Calabria che rivince contro il suo passato, si scrive un’altra incredibile pagina di sport e rinascita.

di Gianluca Sepe Dalle lacrime sui campi di allenamento di Milanello a quelle di gioia sul rettangolo verde dell'Olimpico. In pochi mesi è cambiato tutto nella vita sportiva di Davide Calabria: da capitano del Milan a parte di un gruppo in lotta per l'Europa, ambizioso e capace di riportare un trofeo in città dopo 51 anni di digiuno. Il terzino bresciano ha lasciato il cuore in casa del Diavolo in rossoblù ha trovato una nuova casa, accolto come parte integrante di un gruppo abituato ad essere una famiglia e uno corpo solo (d'altronde lo dice anche il moto scritto sui colli delle magliette di gioco).