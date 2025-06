Cala Feola a Ponza operazioni di bonifica sulla spiaggia dopo il sequestro

Cala Feola a Ponza si prepara a rinascere, con le operazioni di bonifica avviate subito dopo il sequestro della spiaggia. Un segnale di speranza e rinascita, grazie all’impegno di esperti e autorità locali. Il sindaco Francesco Ambrosino assicura che ogni sforzo è volto a restituire questa meravigliosa spiaggia ai cittadini e ai turisti, affinché possano godere di un angolo di paradiso in tutta sicurezza. La rinascita di Cala Feola è ormai alle porte.

Sono iniziate nei giorni scorsi sulla spiaggia di Cala Feola a Ponza le operazioni di bonifica necessarie dopo il sequestro effettuato dalla Procura di Cassino nell'aprile scorso. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Francesco Ambrosino. "Abbiamo incaricato un team di professionisti per.

