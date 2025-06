Cai nutrizione | ad Affi oltre 100 i presenti al focus sui problemi e le soluzioni sul caldo in stalla

Oltre 100 allevatori e esperti zootecnici si sono riuniti ad Affi, presso Cantina Caorsa, per un evento innovativo organizzato da CAI Nutrizione. Un focus essenziale sui problemi e le soluzioni legate al caldo in stalla, che ha segnato l’inizio di un modello partecipativo volto a favorire un dialogo proficuo e condiviso. Un passo importante verso pratiche più sostenibili e resilienti nel settore zootecnico, dove insieme si costruiscono nuove strategie per affrontare le sfide climatiche.

