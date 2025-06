Caffarella, l’ “Ostello del pellegrino” è quasi pronto ma nessuno vuole gestirlo.

La Caffarella, con il suo affascinante Ostello del Pellegrino, si appresta a riaprire le sue porte, ma il percorso resta ancora in salita. Tra ritardi burocratici e la sfida di trovare un gestore motivato, il futuro di questa storica struttura dipende ora da un colpo di scena. RiuscirĂ questo gioiello a tornare vivo e vibrante come un tempo? Solo il tempo svelerĂ il suo destino.

