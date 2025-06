cade la giunta del sindaco binatti a trecate

Un terremoto politico scuote Trecate: con le dimissioni di nove consiglieri, cade ufficialmente la giunta del sindaco Binatti. La città si trova ora senza leadership, in un momento di grande incertezza e attesa di sviluppi cruciali. La crisi apre uno scenario complesso e ricco di interrogativi sul futuro amministrativo di Trecate, mentre si cerca una soluzione rapida e condivisa per garantire stabilità e ripartire con un nuovo impulso.

