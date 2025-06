Cade dalla moto e precipita nella scarpata

Una giornata di paura sulla Statale 421 a Spormaggiore: un uomo di 56 anni ha avuto un incidente mentre percorreva la strada, precipitando nella scarpata e mettendo a rischio la propria incolumità. La sua pronta reazione e l’intervento tempestivo dei soccorritori sono stati fondamentali per evitargli conseguenze più gravi. Una vicenda che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e guidare con prudenza, anche nelle situazioni più ordinarie.

Una giornata di paura quella vissuta ieri, giovedì 12 giugno, sulla Statale 421 a Spormaggiore, più precisamente al chilometro 8: poco dopo le 11 un uomo di 56 anni, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e ruzzolando per alcuni metri nella scarpata al lato.

