Caddo Lake la recensione | una palude inquietante per un mystery che gioca sulle location

Caddo Lake, una palude inquietante e avvolgente, diventa il palcoscenico perfetto per un mystery che sfrutta al massimo le sue location misteriose. Al centro della narrazione, due personaggi disillusi si confrontano nella difficile ricerca di una bambina scomparsa, mentre le atmosfere cariche di tensione si intrecciano con le ombre del passato. Produttore di spicco come M. Night Shyamalan, questa serie su Sky e NOW promette di catturare e sconvolgere lo spettatore fino all’ultima scena.

Al centro di Caddo Lake, ambientato sulle sponde dell'omonimo lago, il legame che unisce due personaggi disillusi, impegnati nella ricerca di una bambina scomparsa. Prodotto da M. Night Shyamalan, su Sky e NOW. Paris non si è mai ripreso dalla tragica scomparsa della madre, morta annegata in un drammatico incidente d'auto mentre lui si trovava alla guida. Ma il ragazzo ha ancora dei dubbi su cosa sia realmente accaduto, con le diverse teorie che rimandano a una patologia della donna che non l'hanno mai convinto pienamente. Sospetta che dietro vi sia qualcosa di inquietante, legato alle acque di Caddo Lake. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Caddo Lake, la recensione: una palude inquietante per un mystery che gioca sulle location

