Cadaveri Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della figlia

Una tragica vicenda scuote Villa Pamphili: un uomo, sospettato di aver ucciso una donna e la sua bambina di appena 8 mesi, è stato arrestato in Grecia. La fuga dell’indiziato, cittadino americano, si è conclusa a Skiatos, dove tentava di nascondersi tra i turisti. La drammatica scoperta solleva ancora più interrogativi su questa terribile tragedia. La verità, forse, sta lentamente emergendo.

È stato trovato l'uomo in fuga sospettato di aver ucciso una bambina tra i 6 e gli 8 mesi a villa Pamphili e sospettato di aver avuto un ruolo anche nel decesso della madre avvenuto pochi giorni prima. L'uomo, cittadino americano, è stato bloccato in Grecia, a Skiatos. Si stava camuffando tra i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cadaveri Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della figlia

