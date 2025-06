Cacio e pepe senza grumi? La fisica ci dà una mano anzi due Quando la scienza si siede a tavola

Cacio e pepe senza grumi: la scienza ci dà una mano, anzi due, per perfezionare questa amata ricetta. Un team internazionale di ricercatori ha applicato metodi scientifici per svelare i segreti di un condimento perfetto, offrendo consigli pratici che rivoluzionano il modo di cucinare. Perché, alla fine, anche la cucina può essere una scienza del gusto e della precisione: ecco come evitare che il pecorino si separi e ottenere un risultato cremoso e impeccabile.

Sì, proprio così: un gruppo di ricercatori che lavora tra Barcellona, Dresda, Padova e l’ Austria ha pubblicato uno studio su Physics of Fluids per spiegare, con metodo scientifico, come evitare i temuti grumi nel condimento. Un’analisi che non si limita a un vezzo accademico, ma che si traduce in una vera e propria ricetta, pensata per tutti quelli che, almeno una volta, hanno “ imprecato ” davanti a un pecorino che si separa invece di amalgamarsi. Tutto è partito da un’esperienza comune a molti: una cena tra amici italiani all’estero. La voglia di sentirsi a casa, un pacco di pasta portato da Roma, una forma di pecorino romano che viaggia in valigia come un tesoro, e l’inevitabile desiderio di cucinare un piatto che sa di Trastevere. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it