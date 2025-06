Cacciucco contest chi sarà la nonna che mostrerà al mondo come si prepara il nostro piatto tipico? Selezioni aperte

Sei pronta a portare il sapore autentico di Livorno nel cuore del mondo? La Fondazione Lem, in collaborazione con "Pasta Grannies", lancia il contest "Il cacciucco di nonna" per scoprire la nonna livornese che ci insegnerà come si prepara il suo amato piatto tradizionale. Cerchiamo una donna coraggiosa, spontanea e appassionata, pronta a condividere il segreto di questa ricetta senza tempo. Sei tu la protagonista di questa sfida culinaria?

Si chiama "Il cacciucco di nonna" il contest lanciato dalla Fondazione Lem in collaborazione con il canale YouTube "Pasta Grannies" per trovare la nonna livornese che mostrerà al mondo come si prepara il nostro piatto tipico. Quello di cui c’è bisogno è una donna 'coraggiosa', pronta a mostrarsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Cacciucco contest, chi sarà la nonna che mostrerà al mondo come si prepara il nostro piatto tipico? Selezioni aperte

In questa notizia si parla di: nonna - cacciucco - contest - mostrerà

Nonne livornesi tocca a voi, ecco come iscriversi al Cacciucco contest; Fondazione Lem presenta Il cacciucco di nonna.