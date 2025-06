Cacciati da casa perché LGBTQ+ o costretti a percorsi rieducativi | a Milano c’è un rifugio per ricominciare

Cacciati da casa perché LGBTQ+ o costretti a percorsi rieducativi, molti giovani milanesi si trovano senza un rifugio sicuro. Milano offre una speranza concreta con Casa Arcobaleno, un’oasi di accoglienza dove ricominciare, sentirsi amati e ritrovare il proprio cammino. In un mondo che troppo spesso respinge, questa casa rappresenta una possibilità di rinascita e libertà, perché ogni giovane merita un luogo dove sentirsi davvero a casa.

MILANO – Una casa è molto più di un tetto sulla testa. È un rifugio in cui sentirsi protetti. Un luogo pieno di calore, in cui essere amati per come si è. Almeno, è quel che dovrebbe essere. Ma nella realtà può succedere l’opposto. Lo provano sulla loro pelle tanti ragazzi e ragazze omosessuali o transgender che vengono scacciati dalla famiglia d’origine. Dove andare? Senza soldi, senza un punto d’appoggio? Si può bussare a Casa Arcobaleno dedicata all’accoglienza gratuita di giovani discriminati dai propri genitori per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il percorso di transizione avviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it