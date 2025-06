Caccia in 475 valichi | il Consiglio di Stato boccia la richiesta di sospensione dello stop

Il dibattito sulla caccia in 475 valichi montani lombardi si infiamma: il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione dello stop imposta dal Tar, confermando la posizione di tutela ambientale e sicurezza. La decisione pone un nuovo freno alle iniziative degli agricoltori e appassionati, rimandando tutto alla sentenza di merito prevista per ottobre. La questione si fa sempre più complessa e attuale, a testimonianza dell'importanza di trovare un equilibrio tra natura e attività umane.

Milano, 13 giugno 2025 – Caccia in 475 valichi montani lombardi: il Consiglio di Stato conferma lo stop imposto dal Tar. L'organismo di secondo grado della giustizia amministrativa ha respinto con un'ordinanza l'istanza cautelare di Regione Lombardia  sul tema, rimandando il tema alla decisione di merito del 9 ottobre. Il Pirellone aveva chiesto la sospensione della sentenza del Tar, in attesa dell'esito del ricorso successivo alla decisione di primo grado. La scelta del Consiglio di Stato è accolta con reazioni di senso opposto. La giunta Fontana con l'assessore alla partita si dice delusa (così come le associazioni venatorie), opposizione e ambientalisti, invece, esultano.

