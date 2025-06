Caccia bombe anti-bunker corridoi per i raid | i dettagli strategici dell’attacco di Israele in Iran

L’attacco di Israele contro l’Iran segna un punto di svolta nel Medio Oriente, aprendo un fronte di tensione ancora più complesso e pericoloso. Le strategie militari impiegate, tra caccia bombe anti-bunker e raid nei corridoi sotterranei, rivelano una pianificazione dettagliata volta a minare le capacità nucleari iraniane. Questo episodio potrebbe accelerare un’escalation che rischia di trasformare la regione in un teatro di crisi senza precedenti, con conseguenze imprevedibili e potenzialmente devastanti.

L’ attacco di Israele contro l’Iran e il suo programma nucleare porta il Medio Oriente in un territorio inesplorato e rischia di far fare il salto decisivo alla “policrisi” regionale che dal 7 ottobre 2023 sta vedendo un incendio dopo l’altro divampare nella regione. Per realizzare l’obiettivo a lungo atteso da falchi nazionalisti in Israele, destra repubblicana negli Usa e frange più ostili agli ayatollah dell’opposizione iraniana l’ Israel Defense Force ha lavorato per mesi nel creare le premesse per un’incursione in grado di produrre danni imponenti. La guerra ombra che da almeno un decennio Israele conduce contro la sfera di proiezione iraniana in Medio Oriente diventa realtà. 🔗 Leggi su It.insideover.com