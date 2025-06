Caccia al tesoro nel pacco smarrito King Colis arriva a Porta a Mare | come funziona e quanto costa

Se sei pronto per un’avventura unica, non perdere la Caccia al Tesoro nel pacco smarrito di King Colis a Livorno! Un’esperienza coinvolgente che unisce sostenibilità, mistero e divertimento, portando il mondo dello shopping a un livello completamente nuovo. Scopri come funziona questa originale iniziativa, i costi e come partecipare, immergendoti in un viaggio tra sorpresa e scoperta nel cuore della Toscana. Preparati a vivere un weekend fuori dall’ordinario!

Dopo aver conquistato tante regioni d’Italia, l’innovativo pop-up store di King Colis approda per la prima volta a Livorno, portando il suo originale format di shopping sostenibile e misterioso nel cuore della Toscana. Dal 17 al 22 giugno dalle 10 alle 20, le Officine Storiche Porta a Mare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Caccia al tesoro nel pacco smarrito, King Colis arriva a Porta a Mare: come funziona e quanto costa

