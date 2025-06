Cabinovia al quinto giorno il centrodestra parlò | Opposizione irresponsabile andiamo avanti

Nel cuore della nostra città, il contrasto tra maggioranza e opposizione rivela un impegno acceso e una passione condivisa per il futuro comune. Mentre la prima guida con determinazione, l’altra si sforza di resistere, spesso sfidando il senso di responsabilità. È il momento di riflettere sulla lezione morale che questa situazione ci offre: dialogo e rispetto sono la vera strada per costruire un domani migliore, insieme.

La lezione morale. La maggioranza che comanda questa città e che in consiglio comunale non ha certamente bisogno di voti per far passare le proprie idee politiche giudica scorretto il comportamento di quelle opposizioni che, puntando a resistere in aula il più a lungo possibile, si pongono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it