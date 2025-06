BYD Dolphin Surf è arrivata la green wave | cavalcando l’onda del futuro

L’arrivo della BYD Dolphin Surf 232 a Roma segna una svolta nella mobilità urbana, cavalcando l’onda del futuro sostenibile. Questa compatta full electric, seconda più venduta in Cina, unisce tecnologia avanzata e stile, perfetta per le strade della capitale. Tra monumenti storici e innovazione, abbiamo scoperto come questa vettura rappresenti non solo un progresso ecologico, ma anche un simbolo di empowerment femminile, approfondendo i legami tra mobilità elettrica e inclusione sociale.

È sbarcata a Roma la seconda full electric più venduta in Cina, una compatta high tech per la grande città: l’abbiamo provata tra i monumenti della capitale, poi ne abbiamo discusso con Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, approfondendo i link tra mobilità elettrica ed empowerment femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - BYD Dolphin Surf, è arrivata la «green wave»: cavalcando l’onda del futuro

In questa notizia si parla di: dolphin - surf - arrivata - green

Dolphin surf: Byd illumina il cielo dello stadio Olimpico con 1000 droni - Mercoledì 21 maggio alle 22:00, lo Stadio Olimpico si illuminerà con uno spettacolo mozzafiato: 1.000 droni daranno vita a coreografie luminose per celebrare la DOLPHIN SURF, la nuova city car elettrica di BYD.

Altro che semafori: in città è arrivata una nuova onda verde! È BYD DOLPHIN SURF. La scelta green che anticipa il futuro.? ? #JoinTheGreenWave, scoprila ora: https://www.byd.com/it/auto-elettriche/dolphin-surf? ? #BYDItalia #BYDDOLPHINSURF #AutoE Vai su Facebook

Quando arriva nei concessionari la nuova Byd Seagull Surf?; BYD Dolphin Surf: la piccola elettrica low cost arriva in Italia al prezzo di 18.990 € [FOTO]; E’ già la miglior city car al mondo ed avrà un prezzo di lancio di soli 8000 euro: straccerà ogni record al mondo.

BYD Dolphin Surf, è arrivata la «green wave»: cavalcando l’onda del futuro Riporta vanityfair.it: È sbarcata a Roma la seconda full electric più venduta in Cina, una compatta high tech per la grande città: l’abbiamo provata tra i monumenti della capitale, poi ne abbiamo discusso con Stella Li, vic ...