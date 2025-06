Bus sicuri | al via la fase 2 del progetto con le guardie giurate

Bus più sicuri e tranquilli: Udine potenzia la sicurezza sui mezzi pubblici con la fase 2 del progetto, che vede l’impiego di guardie giurate a bordo degli autobus. Questa innovazione rafforza la protezione dei passeggeri e il controllo nelle ore di maggiore afflusso, garantendo un viaggio più sereno per tutti. La novità più importante è l’estensione del servizio anche…

La sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico di Udine si rafforza e si espande. Da oggi, venerdì 13 giugno, alle ore 13, prende il via la seconda fase del progetto pilota che prevede l'impiego di guardie giurate a bordo degli autobus. La novità più importante è l'estensione del servizio anche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Bus sicuri: al via la fase 2 del progetto con le guardie giurate

In questa notizia si parla di: progetto - fase - guardie - giurate

Almaviva, Tamajo: "Il progetto del servizio 116/117 è in fase avanzata" - L'assessore regionale Edy Tamajo ha annunciato che il progetto per l'attivazione del servizio 116/117, coinvolgendo 130 lavoratori di Almaviva, è in fase avanzata.

Bus sicuri: al via la fase 2 del progetto con le guardie giurate; Trasporti, in Eav parte progetto Body cam per sicurezza; Nuovo disegno di legge per il turismo venatorio è regalo ad agricoltori, lobby delle armi e cacciatori: la denuncia del Wwf.

Bus sicuri: al via la fase 2 del progetto con le guardie giurate Lo riporta udinetoday.it: Il servizio, già attivo in città, si estende alle tratte extraurbane per l'estate, garantendo più tranquillità sui bus.