Buoni pasto e assicurazioni | il CCNL rischia di saltare per mancanza di fondi

Il futuro del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore scuola è in bilico, tra buoni pasto da 13 euro e questioni assicurative cruciali. La corsa contro il tempo per un accordo entro l’estate potrebbe portare a importanti benefici salariali o lasciare irrisolti aspetti fondamentali. La volontà del Ministero e dell’ARAN di finalizzare la trattativa rappresenta una speranza concreta per insegnanti e personale ATA, ma le divergenze rischiano di compromettere tutto.

Il Ministero dell’Istruzione e l’ARAN puntano a chiudere il rinnovo del contratto scuola entro l’estate. Tuttavia, diverse questioni chiave stanno creando distanza con i sindacati, mettendo a rischio il successo della trattativa. Un accordo rapido permetterebbe agli insegnanti e personale ATA di ricevere aumenti stipendiali entro la fine del 2025. Buoni pasto da 13 Euro: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

