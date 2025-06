Buone notizie per chi va in bicicletta | pedalare riduce molto il rischio di Alzheimer per uno studio

Pedalare non solo fa bene al corpo, ma anche alla mente: uno studio recente rivela che andare in bicicletta riduce notevolmente il rischio di Alzheimer e altre demenze. Inoltre, questa attività stimola l'ippocampo, la zona cerebrale coinvolta in memoria e apprendimento. Una buona ragione in più per mettere in sella la propria bici e pedalare verso un futuro più sano e lucido. Continua a leggere.

Secondo una nuova ricerca l'uso della bicicletta è associato a una significativa riduzione del rischio di Alzheimer e altre forme di demenza. Rilevato anche un aumento del volume dell'ippocampo, regione del cervello legata a memoria, apprendimento ed emozioni.

Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open, basato sull'analisi dei dati della UK Biobank al fine di individuare possibili differenze nei tassi di demenza tra le persone che u ...