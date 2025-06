Bugetti indagata quali sono le accuse | Contributi elettorali e voti dalla massoneria in cambio di favori

Un nuovo scandalo scuote Prato: Ilaria Bugetti, sindaca della città, è al centro di un'inchiesta che la accusa di corruzione, contributi elettorali illeciti e rapporti con la massoneria in cambio di favori. Un intreccio di potere e interessi che potrebbe cambiare per sempre il volto della politica locale. Ma cosa c’è realmente dietro questa intricata vicenda? Scopriamo i dettagli di questa intricata trama di potere e corruzione.

Prato, 13 giugno 2025 – "Lei è un attrezzo mio, una mia creatura". Così l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci definiva la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, in alcune conversazioni finite nell'inchiesta della Dda di Firenze in cui sono entrambi indagati per corruzione. La Bugetti, secondo le accuse, si sarebbe messa a disposizione dell'imprenditore alla luce di un rapporto datato nel tempo, in quanto l'azienda di Matteini Bresci, il Gruppo Colle, ha sede nel territorio di Cantagallo dove la Bugetti ha iniziato la sua carriera politica. riccardo matteini bresci gruppo colle L'imprenditore, sempre secondo le accuse, avrebbe sostenuto la corsa elettorale della Bugetti sia al consiglio regionale nelle elezioni del 2015 e del 2020 che per la candidatura a sindaco di Prato nel 2024, oltre che con contributi elettorali anche con la raccolta di voti presso affiliati a una loggia massonica di cui Matteini Bresci era il Gran maestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bugetti indagata, quali sono le accuse: “Contributi elettorali e voti (dalla massoneria) in cambio di favori”

