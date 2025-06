Bufera in Toscana chiesti i domiciliari per la sindaca di Prato | Corruzione

Una bufera scuote la Toscana: la procura di Firenze ha richiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Questa mattina, numerose perquisizioni e l'avviso a comparire sono stati i primi segnali di un terremoto politico-giudiziario destinato a scuotere la regione. La decisione finale spetta ora al Gip, mentre il caso si infittisce di nuovi sviluppi.

Terremoto politico-giudiziario in Toscana.¬†La procura di Firenze ha chiesto¬†gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti¬†con l'accusa di corruzione. Questa mattina, come rivela l'edizione fiorentina di Repubblica, la prima cittadina ha subito perquisizioni e le √® stato notificato l'avviso a comparire per l'interrogatorio. Ora la palla passa al Gip che¬†decider√† sull'eventuale misura cautelare. La vicenda che vede indagata Bugetti riguarderebbe "voti e finanziamenti elettorali¬†per favorire gli interessi dell'imprenditore¬†Riccardo Matteini Bresci".¬† Secondo quanto riportato l'indagine sarebbe partita due anni fa sulla scorta di un altro fascicolo relativo alla criminalit√† cinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Bufera in Toscana, chiesti i domiciliari per la sindaca di Prato: "Corruzione"

In questa notizia si parla di: toscana - domiciliari - sindaca - prato

Movida, 18enne grave dopo la lite in piazzetta Buonamici. Il ragazzo, ferito alla testa, è stato sottoposto a intervento neurochirurgico a Careggi https://www.tvprato.it/2025/05/movida-18enne-grave-dopo-la-lite-in-piazzetta-buonamici/ Vai su Facebook

Terremoto a Prato, chiesti i domiciliari per la sindaca Bugetti. L’indagine è per corruzione; Contributi elettorali e corruzione, chiesti gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Bugetti; Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari.

Corruzione, chiesti gli arresti domiciliari per Ilaria Bugetti sindaca di Prato Come scrive iltempo.it: La procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Ilaria ...