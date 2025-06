Buen Camino | Il nuovo film di Checco Zalone punta a Natale 2025

Il ritorno di Checco Zalone sul grande schermo è alle porte con il nuovo film "Buen Camino", previsto per Natale 2025. Dopo anni di assenza, l’attesa cresce e l’entusiasmo si fa sentire: la collaborazione tra Zalone e il regista Gennaro Nunziante promette un’irresistibile miscela di comicità e emozione. Le riprese sono appena iniziate, portando con sé grandi aspettative. Prepariamoci a un film che saprà sorprenderci, perché...

Il ritorno di Checco Zalone al cinema dopo anni di assenza è finalmente ufficiale, ed il nuovo film si intitolerà Buen Camino. E’ stato annunciato ieri il nuovo progetto cinematografico che conterà sulla proficua collaborazione artistica tra il regista Gennaro Nunziante ed il mattatore Checco Zalone. Il film, come anticipato, s’intitolerà “ Buen Camino “, sarà diretto da Nunziante, e scritto in collaborazione proprio con Zalone. Le riprese dovrebbero partirte mese di luglio fra Italia e Spagna, con una finestra di lancio prevista per Natale 2025. Indiana Production produrrà il film assieme a Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. 🔗 Leggi su Universalmovies.it