Buen Camino è il titolo del nuovo film di Checco Zalone

Preparati a un viaggio emozionante e ricco di sorprese: "Buen Camino" di Checco Zalone promette di conquistare il pubblico con la sua ironia e autenticità. Diretto da Gennaro Nunziante, il film unisce talento italiano e spagnolo per una storia coinvolgente, pronta a dominare le sale natalizie. Le riprese tra Italia e Spagna sono solo l'inizio di un'avventura cinematografica da non perdere. Con BUEN CAMINO si rinnova la magia del cinema italiano, portandoci ancora più lontano.

ROMA – che sarà diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Checco Zalone della sceneggiatura. Il film, che sarà distribuito da Medusa Film nelle sale italiane nel corso delle festività natalizie, è prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. Le riprese prenderanno il via nel mese di luglio tra Italia e Spagna. Con BUEN CAMINO si rinnova la collaudata e fortunata collaborazione artistica tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, già insieme nei quattro grandi successi che hanno conquistato il pubblico e la critica nel panorama cinematografico italiano: “Quo Vado?” (2016), “Sole a catinelle” (2013), “Che bella giornata” (2011) e “Cado dalle nubi” (2009). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Buen Camino” è il titolo del nuovo film di Checco Zalone

