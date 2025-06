Buco nella strada all' incrocio tra via Campania e via Calabria

. Segnalazione inviata alla nostra mail [email protected]. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Buco nella strada all'incrocio tra via Campania e via Calabria

In questa notizia si parla di: buco - strada - incrocio - campania

Buco nella strada. Caos in Fulvio Testi - Una perdita nel manto stradale su Viale Fulvio Testi ha causato un disastro nel traffico di Nord Milano, rendendo irraggiungibile il centro città.

Pozzuoli, voragine di 8 metri in strada. Il sindaco: Forse causata da bradisismo; Voragine in mezzo alla strada: viale Campania chiuso sino a fine marzo; Voragine in viale Campania: agenti della polizia locale in strada nelle ore di punta.

Incidenti stradali: in Campania aumentano i sinistri, nel Lazio la Pontina è la strada più pericolosa Secondo ilsole24ore.com: In ambito urbano gli incidenti che avvengono nei pressi di un incrocio rappresentano il 20,9% del totale, seguono quelli che si ...