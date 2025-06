Bucchioni | Chivu? L’Inter non è la Juventus! Mi fido della scelta perché…

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha suscitato reazioni contrastanti, ma Enzo Bucchioni si distingue con il suo ottimismo. La sua fiducia nella scelta della dirigenza nerazzurra nasce dalla convinzione che dietro questa decisione ci siano figure esperte e appassionate, capaci di guidare il club verso nuovi successi. Con questa prospettiva positiva, Bucchioni invita i tifosi a credere nel progetto e ad accogliere con entusiasmo questa nuova avventura.

La scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter lascia molti opinionisti perplessi. Non Enzo Bucchioni, che spiega il suo ottimismo intervenendo nella trasmissione di Radio Sportiva. OTTIMISMO – Enzo Bucchioni dice la sua sul nuovo allenatore dell'Inter Cristian Chivu: « In assoluto sono portato a fidarmi della dirigenza dell'Inter perché ci sono grandi personaggi che conoscono il calcio e la loro storia lo dimostra. A cominciare da Giuseppe Marotta, passando per tutto il team nella catena di comando dell'Inter. È vero che Chivu non era la prima scelta, sappiamo la vicenda Fabregas.