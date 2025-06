Brucia l' area esterna del Safety Park

Brucia l’area esterna del Safety Park di Vadena, un episodio che ha suscitato preoccupazione e interventi immediati. L’allarme è scattato poco prima delle 18 di ieri, giovedì 12 giugno, quando un incendio ha devastato il pavimento in legno e si è esteso alla facciata dell’edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza e le misure preventive adottate.

I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono intervenuti con ventilatori