Brooklyn Beckham taglia i rapporti anche con i fratelli | Ha detto a David e Victoria che non vuole più contatti

Una scelta sorprendente quella di Brooklyn Beckham, che avrebbe comunicato ai genitori l’intenzione di interrompere ogni rapporto con la famiglia, fratelli inclusi, a seguito della concessione del titolo di “Sir” a suo padre da parte di re Carlo. Un gesto che scuote le fondamenta di una delle famiglie più celebri d'Inghilterra. Ma davvero questa decisione segna un punto di non ritorno? Scopriamolo insieme.

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria Beckham, avrebbe deciso ufficialmente di tagliare i ponti con la sua famiglia, fratelli compresi, dopo la notizia che al padre sarebbe stato concesso il titolo di "Sir" da re Carlo.

La frattura nella famiglia più famosa d'Inghilterra è insanabile: il primogenito non vuole più saperne di genitori e fratelli.