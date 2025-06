Brooklyn Beckham chiude con la famiglia | Non vuole più contatti con David e Victoria

Brooklyn Beckham ha deciso di mettere un punto al suo legame con la famiglia, allontanandosi da David e Victoria. La controversia tra Brooklyn e i Beckham sembra essere alimentata da una difficile relazione tra Nicola Peltz e Victoria, che avrebbe intensificato le tensioni nel corso degli anni. Questa faida segna un nuovo capitolo nelle vite dei celebri Beckham, lasciando molti a chiedersi quali siano le vere ragioni dietro questa separazione improvvisa.

Alla base della faida tra Brooklyn e il resto dei Beckham ci sarebbe il pessimo rapporto, peggiorato negli anni, tra Nicola Peltz e Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brooklyn Beckham chiude con la famiglia: "Non vuole più contatti con David e Victoria"

In questa notizia si parla di: beckham - brooklyn - victoria - chiude

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena da Harry e Meghan nella villa di Montecito - Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati protagonisti di una serata speciale a Montecito, ospiti di Harry e Meghan.

Se Victoria Beckham ha chiamato suo figlio Brooklyn e Shakira Milan, tu come chiameresti il tuo..,, Vai su Facebook

«Sceglierò sempre te», scrive Brooklyn Beckham in un post dedicato a sua moglie Nicola Peltz: una semplice dichiarazione d'amore o una frecciatina a mamma Victoria e papà David Beckham? Vai su X

Brooklyn Beckham chiude con la famiglia: Non vuole più contatti con David e Victoria; Brooklyn Beckham taglia i rapporti anche con i fratelli: “Ha detto a David e Victoria che non vuole più contatti”; Brooklyn Beckham a papà David e mamma Victoria: «Con voi ho chiuso per sempre».

Brooklyn Beckham taglia i rapporti anche con i fratelli: “Ha detto a David e Victoria che non vuole più contatti” Da fanpage.it: Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria Beckham, avrebbe deciso ufficialmente di tagliare i ponti con la sua famiglia, fratelli compresi, dopo ...