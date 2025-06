Bring Her Back – Torna da me | il trailer del film di Danny e Michael Philippou

Se sei appassionato di horror avvolgenti e suspense mozzafiato, non puoi perderti il nuovo trailer di "Bring Her Back – Torna da me". Diretto dai talentuosi Danny e Michael Philippou, questo film Sony Pictures prodotto da A24 promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Prepara la tua mente: il viaggio nel terrore sta per iniziare!

Il nuovo trailer di Bring Her Back – Torna da me, l’horror Sony Pictures prodotto da A24. Il film è diretto da Danny Philippou e Michael Philippou ( Talk to Me ). Nel cast ci sono Billy Barratt ( Crater ), Sora Wong, Jonah Wren Phillips ( How to Make Gravy ), Sally-Anne Upton ( Five Bedrooms ), Stephen Phillips, Mischa Heywood e Sally Hawkins ( La forma dell’acqua – The Shape of Water ). Bring Her Back – Torna da me sarà nelle sale italiane dal 30 luglio distribuito da Eagle Pictures. La trama breve di Bring Her Back. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: philippou - bring - back - torna

Bring Her Back | Un nuovo incubo firmato Philippou’s brothers - "Bring Her Back" è il nuovo horror dei Philippou Brothers, conosciuti per il loro lavoro in "Talk To Me".

Ogni sacrificio ha un prezzo. #BringHerBack - Torna da me, un film di Danny e Michael Philippou registi di Talk To Me, ti aspetta al cinema dal 30 luglio. Vai su Facebook

Full trailer per Bring Her Back: il dolore spinge Sally Hawkins a riti oscuri; Bring Her Back, un dettaglio prostetico ha inorridito persino i registi: Non riuscivamo a guardarlo; Bring Her Back – Torna da me, il nuovo trailer e poster dell’horror di Danny Philippou.

Bring Her Back - Torna da me: nuovo trailer italiano e nuova data di uscita per l'atteso film horror - Dal 30 luglio al cinema il nuovo film dei gemelli Philippou, quelli di Talk to me, che pare sia spaventosissimo. comingsoon.it scrive

Bring Her Back - Torna da me, il trailer ufficiale del film [HD] - La la storia ruota attorno a un fratello e una sorella che, ... Lo riporta mymovies.it

Bring Her Back: Torna da me, la spiegazione del finale – cosa succede a Piper, Oliver e Laura - Scopri la spiegazione del finale di Bring Her Back: il destino di Piper, Oliver e Laura tra rivelazioni, colpi di scena e verità nascoste. Secondo cinefilos.it