brignano inferiore partono i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria

A Brignano Inferiore, si preparano grandi cambiamenti: partono i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria, un intervento fondamentale che promette miglioramenti duraturi ma potrebbe causare disagi temporanei agli abitanti. La gestione di Sistemi Salerno – Servizi Idrici ha già predisposto tutto per minimizzare i disservizi, ma è importante essere informati sulle modifiche alla viabilità . Restate aggiornati per affrontare con serenità questa fase di intervento.

Disagi in vista per gli abitanti di Brignano. Per effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria in via di Brignano Inferiore, gestita dalla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici, è stato istituito con ordinanza dirigenziale 523 del 12 giugno 2025, il divieto di transito in.