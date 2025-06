Brigadiere capo ucciso l' omaggio della Polizia di Foggia | sirene spiegate davanti al comando dei Carabinieri

Un lutto che ha scosso l’intera comunità, la Polizia di Foggia rende omaggio con sirene spiegate e commozione davanti al Comando dei Carabinieri, onorando la memoria del brigadiere capo Carlo Legottaglie, tragicamente scomparso in un drammatico conflitto a fuoco. Un gesto di solidarietà e rispetto, testimonianza della profonda amicizia tra le forze dell’ordine e della ferrea volontà di ricordare il loro eroico collega.

Diverse pattuglie della Polizia hanno reso fatto visita al Comando provinciale dei Carabinieri in via Guglielmi. Un omaggio simbolico all'Arma, colpita dal doloroso lutto per la tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso nella giornata di ieri durante un confltito a fuoco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it