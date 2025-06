Brescia targato Feralpi? I tifosi storcono il naso E Pasini da solo non ci prova nemmeno

Brescia si trova a un crocevia cruciale, tra passato e futuro, con tifosi sempre più scettici e Pasini che sembra remare da solo. In un contesto dove i tempi stringono e le sfide si fanno più complesse, l’unica certezza è che bisogna agire in fretta per trovare una soluzione efficace. Il primo passo, sotto la spinta del Comune di Brescia, è cercare di fare...

Brescia, 13 giugno 2025 – Per il momento non trapelano certezze e l'unica sicurezza che circonda l'orizzonte del Brescia è che il tempo a disposizione per risolvere una questione più che intricata è sempre meno. Bisogna agire in fretta, dunque, ed è necessario trovare una soluzione adeguata a problematiche che appaiono difficili da far coesistere. Il primo punto che emerge è che, sotto la spinta del Comune di Brescia, si sta cercando di fare leva sulle ambizioni di Giuseppe Pasini per convincerlo a "trasferire" la FeralpiSalò e, di conseguenza, la serie C al "Rigamonti", facendo venir meno il vuoto che dovrebbe lasciare il Brescia FC di Massimo Cellino che non sarà iscritto alla prossima stagione tra i professionisti.

