Brescia si prepara a vivere un’emozionante avventura alla 43ª edizione della Mille Miglia, un evento che unisce passione automobilistica, arte, e cultura italiana. Un viaggio tra paesaggi spettacolari e tesori nascosti, celebrando l’eccellenza del nostro territorio. Con questo spirito nasce il progetto “L’Italia della Mille Miglia”: un tributo alle meraviglie e alle tradizioni che rendono il nostro paese unico al mondo. E così, la corsa riparte, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

1000 Miglia, auto con pezzi unici in una gara senza tempo, cultura dello stile, del design, dell’arte: questi alcuni dei concetti della celebre manifestazione automobilistica giunta alla 43ª edizione. Un viaggio per valorizzare la bellezza del paesaggio italiano, con questo spirito è nato il progetto L’Italia della 1000 miglia cioè l’ammirazione per i territori attraversati dalla Freccia Rossa alla scoperta dell’unicità e le eccellenze d’Italia. Come da tradizione, partenza dalla città della Leonessa il 17 giugno, cinque giorni di gare sino al 21 giugno, la Freccia Rossa tornerà a ripercorrere le leggendarie gare anteguerra, correndo su un percorso a ’figura otto’ come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brescia pronta allo start ’1000 Miglia’, che emozioni!

Brescia, via Mille Miglia: il museo è Sant’Eufemia - Situato a Sant’Eufemia, nel cuore di Brescia, il Museo Mille Miglia presenta un nuovo assetto più autentico e rilevante, temporaneamente denominato Museo di Sant’Eufemia.

Tutto pronto per la 1000 Miglia 2025, la rievocazione della corsa più bella del mondo. Dal 17 al 21 giugno, oltre 400 auto storiche attraverseranno l’Italia da Brescia a Roma e ritorno. Tra i protagonisti, tre gioielli del passato: Alfa Romeo 1900 Super Sprint, F Vai su Facebook

Aperte le iscrizioni per la 1000 miglia 2025: Brescia pronta ad accogliere la gara più attesa Lo riporta quibrescia.it: La 1000 Miglia, celebre corsa automobilistica storica, apre le iscrizioni per la sua 43ª edizione, in programma dal 17 al 21 giugno 2025.