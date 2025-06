Brescia | Arnaldo Martire Ribelle

ricordo di questa figura leggendaria, si intrecciano storie di coraggio, libertà e resistenza. La rassegna "Arnaldo. Martire Ribelle" invita tutti a riscoprire il suo esempio di lotta contro l'oppressione, celebrando il suo spirito indomito attraverso eventi culturali, spettacoli e incontri che accenderanno la passione per la libertà d'espressione. Un’occasione imperdibile per rivivere il passato e ispirare il presente.

In occasione dell'870° anniversario della morte, il Comune di Brescia promuove l'organizzazione della rassegna, "Arnaldo. Martire Ribelle" coordinata da Cieli Vibranti, dedicata alla figura di Arnaldo da Brescia, martire del libero pensiero.

Martire e ribelle: Arnaldo da Brescia come non si era mai visto prima - Scopri un volto inedito di Arnaldo da Brescia, simbolo di ribellione e sacrificio. Al Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia”, fino al 21 settembre, due straordinari disegni di Antonio Tagliaferri e Angelo Inganni rivelano un’Arnaldo mai visto prima.

