Bremer Juve il difensore è pronto a volare negli Stati Uniti! La FOTO pubblicata prima del Mondiale per Club scatena i tifosi bianconeri

Bremer Juve, è pronto a volare negli Stati Uniti! La FOTO pubblicata sui social prima della partenza per il Mondiale per Club. C'è anche Bremer nella lista dei convocati di Tudor per il Mondiale per Club. Il difensore brasiliano, sulla via del pieno recupero, non giocherà in America ma volerà comunque con il resto della squadra negli Stati Uniti. La foto pubblicata sui social dal bianconero scatena i tifosi. bremer juve Questo lo scatto di Bremer prima della partenza per gli States.

