Brembo in gara alla 24 Ore di Le Mans 2025 | tributo a 50 anni di Motorsport

Brembo, icona italiana dell’innovazione nel motorsport, torna protagonista alla 24 Ore di Le Mans 2025, celebrando 50 anni di eccellenza. Per questa storica 93ª edizione, fornirà almeno un componente a ogni vettura in gara, sottolineando il suo impegno nell’eccellenza e nella tecnologia. Un tributo che unisce passione, tradizione e futuro, scrivendo un nuovo capitolo di successo nel mondo del motorsport.

L’azienda italiana alla 93esima edizione della 24 Ore di Le Mans fornirà almeno un componente a tutte le vetture schierate sulla griglia. Il racconto di 50 anni di eccellenza nel mondo del Motorsport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brembo in gara alla 24 Ore di Le Mans 2025: tributo a 50 anni di Motorsport

