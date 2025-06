Breakthrough Darren Aronofsky e Dwayne Johnson insieme nel cast?

Un incredibile incontro tra due talenti straordinari: Darren Aronofsky, il genio dietro "The Whale," potrebbe dirigere Dwayne Johnson in un avvincente thriller ambientato nella California dell'inizio millennio. Un progetto che promette emozioni intense e una visione innovativa, unendo la maestria di Aronofsky con la presenza magnetica di The Rock. Scopri tutti i dettagli di questa attesissima collaborazione!

Il regista di "The Whale" potrebbe dirigere The Rock in un thriller ambientato nella California di inizio millennio.

Darren Aronofsky Circling A24 Film ‘Breakthrough’ Co-Starring Dwayne Johnson–The Dish - EXCLUSIVE: Darren Aronofsky is in early conversations to direct the A24 pic Breakthrough that has Dwayne Johnson on board. Da au.lifestyle.yahoo.com

Breakthrough, Dwayne Johnson si unisce al cast del thriller psicologico - Dwayne Johnson ha inserito un altro film in calendario: in Breakthrough, thriller psicologico, interpreterà un guru motivazionale. Scrive comingsoon.it

Dwayne The Rock' Johnson To Reunite With A24 For 'Breakthrough' - Zeke Goodman is carefully writing the script for the new psychological thriller Breakthrough. Da newsweek.com