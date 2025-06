Brancale in concerto | il maxi piano sicurezza | divieti e aree sosta

L’attesa cresce per il grande concerto di Serena Brancale, in programma il 14 giugno ad Avellino. Per vivere al meglio questa serata imperdibile, il Comune ha predisposto un maxi piano sicurezza con divieti e aree sosta dedicate. Ecco tutte le informazioni utili su parcheggi, divieti e misure per garantirti un’esperienza senza stress: preparati a goderti una notte di musica e emozioni in totale sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l'attesa per il concerto di Serena Brancale del 14 giugno ad Avellino Il Comune di Avellino ha emanato una serie di dispositivi: Ecco tutte le info utili per godere al meglio del concerto che si terrà a partire dalle 21:30 in piazza della Libertà I PARCHEGGI 100 Campetto Santa Rita 88 parcheggio coperto del Teatro Gesualdo (Via Fricchione) 100 Rimessa comunale (piazza del Popolo) 30 nel piazzale Palazzo di Città 432 City Parking e area esterna Centro Vivendi (Largo Ferriera) 244 piazza Kennedy 35 piazzale ex Enel (via Volpe) 121 piazzale Lanzilli 34 ex Asilo Patria e Lavoro (via Vasto) 38 ex Ospedale Moscati (via Otranto) 40 piazzale dell'ex Corea 30 via Degli Imbimbo (ASL) 52 via Tagliamento (Campo Coni) 40 ex campetto rione Parco (via Rotondi) LA VIABILITÀ Dalle ore 20 al termine della manifestazione entrerà in vigore il Divieto di circolazione lungo Corso Europa – nel tratto compreso tra via Zigarelli e via Matteotti – via De Sanctis via Matteotti piazza della Libertà via Generale Cascino via Partenio Obbligo di svolta a sinistra all'intersezione via Trinità – piazza della Libertà Divieto di accesso in via Matteotti, intersezione corso Vittorio Emanuele – via Mancini – via Mazas Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas VETRO E LATTINE Dalle ore 12 del 14 giugno fino alle ore 8 del giorno successivo Divieto di vendita per asporto di bevande in vetro o in lattina anche a mezzo di distributori automatici Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche presso le grandi e medie distribuzioni Divieto di uso e abbandono di lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci nelle aree pubbliche