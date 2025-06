BrainGate2 ecco il macchinario che ha permesso ad un uomo paralizzato dalla SLA di parlare

Immaginate un mondo in cui la paralisi non è più una barriera insormontabile. Ecco BrainGate2, il rivoluzionario dispositivo sviluppato dall’Università della California a Davis, che ha già restituito la voce a un uomo affetto da SLA. Un progresso straordinario nel campo della tecnologia assistiva, capace di cambiare radicalmente la vita di chi non può parlare. Questo innovativo interfaccia uomo-macchina rappresenta un passo avanti verso un futuro di speranza e inclusione.

Un'interfaccia uomo macchina che permette alle persone paralizzate di parlare: si chiama BrainGate2. Sviluppato dal gruppo di ricerca dell'Università della California a Davis, è guidato da Sergey Stavisky e descritta sulla rivista Nature. Tra i volontari, un malato di SLA, che è riuscito a riacquisire la capacità di comunicare: si tratta di un importantissimo traguardo. BrainGate2, l'interfaccia che permette alle persone paralizzate di parlare. Ma come funziona? La macchina è costituita da quattro microelettrodi che, impiantati nel cervello, hanno permesso a un paziente di parlare. Questo è stato possibile traducendo i suoi segnali cerebrali in tempo quasi reale.

