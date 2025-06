Bradisismo | riflessioni sulla massima magnitudo attesa

Il bradisismo, fenomeno di sollevamento graduale del suolo vulcanico, suscita grande attenzione tra scienziati e cittadini. La recente analisi del Dottore in Scienze Geologiche Carlo Migliore, basata su uno studio pubblicato da Nature Communications, offre preziose riflessioni sulla massima magnitudo attesa, distinguendo tra la magnitudo momento Mw e le misurazioni quotidiane. Approfondiremo le implicazioni di questa distinzione per una corretta valutazione del rischio sismico nel complesso dei Campi Flegrei.

Relazione del Dottore in Scienze Geologiche Carlo Migliore in merito allo studio scientifico pubblicato da Nature Communications Seismic risk mitigation at Campi Flegrei in volcanic unrest: "La magnitudo di cui stiamo parlando è una magnitudo momento Mw mentre quella che misuriamo generalmente e anche quella che viene fornita nei bollettini nelle app ecc, è una .