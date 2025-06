Brad Pitt dice la sua su Tom Cruise | Lavorare insieme? Non ho alcuna intenzione di appendermi agli aerei

Brad Pitt rompe gli schemi con una battuta tagliente su una potenziale reunion con Tom Cruise, chiarendo senza mezzi termini di non voler “appendersi agli aerei”. Mentre il suo nuovo film di F1 promette adrenalina pura, i fan devono accontentarsi di sognare scene mozzafiato tra i cieli. La domanda ora è: cosa riserva il futuro per questi due giganti di Hollywood? Solo il tempo lo dirà.

A Brad Pitt è stato chiesto se avrebbe recitato di nuovo in un film con Tom Cruise e l'attore ha risposto in modo sarcastico ma concreto alla personalità del protagonista di Mission: Impossible. Brad Pitt torna al cinema con F1, film ad alta velocità diretto da Joseph Kosinski. Nonostante i fan sognino una nuova collaborazione con Tom Cruise, Pitt frena le speranze con ironia: niente acrobazie tra i cieli per lui. Dopo Intervista col vampiro, il loro sodalizio resta nei ricordi. e sui Go-Kart degli anni '90. Brad Pitt sul ritorno con Cruise: "Solo quando scenderà a terra" Brad Pitt sta per tornare sul grande schermo a bordo di una monoposto: F1, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), promette motori rombanti e adrenalina pura.

