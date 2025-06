Botafogo v Seattle Sounders | formazione statistiche e anteprima

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un match imperdibile: Botafogo e Seattle Sounders si sfidano nella prima giornata della FIFA Club World Cup 2025. Una sfida ricca di emozioni, con le statistiche e le formazioni pronte a svelare chi avrà la meglio in questa affascinante battaglia tra campioni brasiliani e sorprendenti rivali statunitensi. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa attesa partita.

La squadra MLS Seattle Sounders prenderà di mira la loro prima vittoria in assoluto nella competizione quando affronteranno i campioni brasiliani in carica Botafogo nella partita di apertura della Coppa del Mondo del FIFA Club 2025 per entrambe le squadre lunedì. "È un torneo con tutte le migliori squadre in tutto il mondo, quindi è piuttosto eccitante", ha detto l'ala dei Sounders Ryan Kent, che si è unito alla squadra a marzo. "Se mai vuoi vincere trofei, devi avvicinarti a ogni partita come se fosse una finale.

Botafogo-Seattle Sounders: dove vederla, orario e probabili formazioni - Se sei appassionato di calcio internazionale, non perdere l'attesa sfida tra Botafogo e Seattle Sounders al Lumen Field di Seattle, valida per i gironi del Mondiale per Club.

Dove vedere Botafogo-Seattle Sounders in diretta TV e streaming?; Botafogo-Seattle Sounders dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Botafogo vs. Seattle Sounders: How to watch, stream Club World Cup match.

Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valida per il Mondiale per club 2025.

Calendario Seattle Sounders FC Mondiale per club 2025 - Mercoledì 28/5 Giovedì 29/5 Venerdì 30/5 Sabato 31/5 Domenica 1/6 Lunedì 2/6 Martedì 3/6 Mercoledì 4/6 Giovedì 5/6 Venerdì 6/6 Sabato 7/6 Domenica 8/6 Lunedì 9/6 Martedì 10/6 Venerdì 13

Seattle Sounders, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore