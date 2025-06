Botafogo-Seattle Sounders | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio internazionale, non perdere l’attesa sfida tra Botafogo e Seattle Sounders al Lumen Field di Seattle, valida per i gironi del Mondiale per Club. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta TV o streaming, per vivere ogni emozione di questa entusiasmante partita. Restate con noi per tutte le ultime novità e dettagli su questa sfida imperdibile!

Al Lumen Field va in scena la sfida del Mondiale per Club Botafogo-Seattle Sounders: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Botafogo-Seattle Sounders.

