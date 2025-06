Bortoleto ha rischiato di saltare il GP in Canada | a Zurigo gli hanno rubato tutti i documenti

Un colpo rocambolesco rischiò di privare Bortoleto del sogno di correre in Canada. A Zurigo, il pilota della Sauber ha svelato il dramma: mentre cenava, ignoti avevano forzato la sua auto, sottraendogli documenti vitali. Una disavventura che avrebbe potuto mettere in forse il suo coinvolgimento nel grande appuntamento nordamericano. Continua a leggere per scoprire come ha affrontato questa difficile prova e cosa ne sarà adesso.

Il pilota della Sauber ha raccontato la disavventura ai media del suo Paese: "Era andato a cena in un ristorante e mi sono accorto che mi hanno aperto l'auto, prendendo i miei effetti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bortoleto - rischiato - saltare - canada

Bortoleto ha rischiato di saltare il GP in Canada: a Zurigo gli hanno rubato tutti i documenti; Furto in Svizzera per Bortoleto: ha rischiato di non partecipare al GP! I dettagli.

Bortoleto ha rischiato di saltare il GP in Canada: a Zurigo gli hanno rubato tutti i documenti - Il pilota della Sauber ha raccontato la disavventura ai media del suo Paese: "Era andato a cena in un ristorante e mi sono accorto che mi hanno aperto ... Riporta fanpage.it

Formula 1 senza pace: dopo Imola rischia di saltare anche il GP del Canada - ROMA – Dopo Imola, cancellato un mese fa per le piogge che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna, ora rischia di saltare anche il Gran Premio del Canada. Come scrive corrieredellosport.it