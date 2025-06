Borse settimana negativa con la crisi in Medio Oriente

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno pesantemente influenzato i mercati finanziari, portando a una settimana negativa per le borse. Mentre nella prima parte dell settimana si respirava un certo ottimismo grazie all’accordo tra Cina e Stati Uniti, la seconda metà è stata segnata dall’incertezza e dalla paura di escalation. Questa volatilità ha fatto salire i prezzi di oro e beni rifugio, mentre gli investitori restano con il fiato sospeso, pronti a reagire a ogni novità .

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno determinato il sentiment di mercat o, soprattutto nella seconda parte della settimana. La prima parte era stata invece caratterizzata dalla cautela in attesa della conclusione delle trattative tra Cina e Stati Uniti ch e hanno raggiunto un accordo quadro che aperto una tregua nella guerra commerciale in corso. La forte incertezza sul piano geopolitico ha determinato da un lato un aumento del prezzo del petrolio, balzato oggi sopra i 70 dollari al barile sia per quanto riguarda il Wti che il Brent e cresciuto di circa il 10% nell’ultima settimana, dall’altro una spinta al rialzo per i beni rifugio, oro in primis. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borse, settimana negativa con la crisi in Medio Oriente

