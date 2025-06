Borse in rosso dopo l’attacco all’Iran | petrolio e oro alle stelle

Le tensioni internazionali si fanno sentire: le borse in rosso riflettono l’incertezza, mentre oro e petrolio schizzano alle stelle. L’attacco israeliano contro l’Iran ha scosso i mercati globali, facendo salire il prezzo dell’oro sopra i 3.400 dollari l’oncia e il petrolio oltre i 74 dollari al barile, livelli record da mesi. In questo scenario di fibrillazione, gli investitori restano in attesa, pronti a reazioni imprevedibili.

Borse in fibrillazione e materie prime e preziose in rialzo dopo l’attacco israeliano contro l’Iran (seguito dal lancio di centinaia di droni da parte di Teheran). Mentre il prezzo dell’oro vola sopra 3.400 dollari l’oncia, quello del greggio statunitense è aumentato fino al 10%, attestandosi oltre i 74 dollari al barile, il livello più alto da febbraio. Borse e mercati: brusca impennata del petrolio. Se la borsa australiana limita a -0,30% il calo, in una seduta comunque tutta in ribasso, le piazze asiatiche segnano perdite più consistenti: Tokyo cede l’1,14% mentre Shanghai perde lo 0,77% e Hong Kong lo 0,95%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Borse in rosso dopo l’attacco all’Iran: petrolio e oro alle stelle

In questa notizia si parla di: borse - attacco - iran - rosso

Borse europee in rosso: tensioni Usa-Cina e attacco Ucraina influenzano i mercati - Le Borse europee si tingono di rosso, risentendo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, insieme alle ricadute del conflitto in Ucraina.

Capo dei Pasdaran ucciso in attacco Israele a Iran, chi era Hossein Salami Vai su X

#Israele ha attaccato nella notte l’Iran, decine di obiettivi in diverse aree del paese. Un attacco "preventivo, preciso e integrato" ha spiegato un... Vai su Facebook

Le Borse europee in rosso dopo l'attacco di Israele all'Iran. Vola il petrolio; Le Borse di oggi, 13 giugno. Attacco all’Iran, l’Europa apre in profondo rosso; Le Borse tremano dopo l’attacco all'Iran. Piazza Affari in forte rosso.

Le Borse tremano dopo l’attacco all'Iran. Piazza Affari in forte rosso Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.